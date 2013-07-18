不论是第一次接触翻q1ang的人，还是精通了无数翻q1ang技巧的人，都不可避免地了解到hosts。
修改hosts是最成功、最有效，也是最为跨平台的方法。它简单高效，并且随时可修改，通过绕过 DNS 直接访问 IP 的方式，可以让翻q1ang变得十分容易，不会像客户端软件那样需要不停地切换国内国外网络，大大简化了操作步骤。
这篇文章提供YouTube、Google+、Facebook、Twitter、App Store、维基百科等最全hosts，可以自定义选择，并且随时更新。同时附有hosts修改教程。
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了解：怎样修改Hosts
hosts修改非常方便。你可以随时修改，即使你删除了 hosts 文件，也无大碍。
Windows
打开资源管理器定位到C:\windows\system32\drivers\etc\ 找到hosts文件，获得读写权限，用记事本打开并修改。
Mac OS X
右键点击Dock上的Finder，选择［前往文件夹］，输入/etc回车，找到hosts文件，拖到桌面，在桌面修改完成，删掉/etc里面的hosts（需要密码鉴定），然后把桌面的hosts拖回去（需要鉴定）。
在Mac下修改可能需要您的管理员权限批准。
Linux 例如 Ubuntu
定位到/etc，取得hosts读写权限，然后修改保存。
iOS
已经越狱，用iFile（在Cydia提供）定位到/etc，用文本编辑器打开修改，注意权限和所有者保持与修改之前一致，重新启动。
Android
用RE管理器或者其他有ROOT权限的文件浏览器，定位到/etc，注意权限（rw-r-r）和所有者保持与修改之前一致，重新启动。
YouTube、Google+、Facebook、Twitter、维基百科最全hosts
提供IPv4 版本的 YouTube、Google+、Facebook、Twitter、维基百科最全hosts选择和下载。
点击这里，或下面的按钮，可以任意采摘品尝。
用于 IPv6 或教育网的 hosts
提供IPv6 版本的 YouTube、Google+、Facebook、Twitter、维基百科最全hosts选择和下载。
教育网基本都提供了 IPv6 网络支持，速度快且稳定免流量，并且大多数高校的校园网 IPv6 连接速度非常快，您可能会体验到近十倍于普通 IPv4 连接的上行下行速度。
目前 IPv6 的形式访问 Google 服务是最稳定的，如果您身在教育网或者兼容 IPv6 的网络环境，此配置为最佳选择。
点击这里，或下面的按钮，可以任意采摘品尝。
特别提醒
即使您修改了hosts，也有可能无法访问，需要注意以下问题。
某些网站需要HTTPS访问
Youtube偶尔需要，Facebook、Twitter一定需要。
配合 DNS
我们推荐您使用 8.8.8.8 , 8.8.4.4, 168.95.1.1, 114.114.114.114, 2001:470:20::2 、 2001:638:902:1::10 、 2001:4860:4860::8888 、 2001:4860:4860::8844 这些 DNS。
如何刷新 DNS 缓存
在更改了 hosts 后，建议立即刷新 DNS 缓存来应用更改。
Windows: 按下 Windows+R 键，运行 cmd ，在命令提示符运行命令 ipconfig /flushdns
OS X 10.10: 在［应用程序］［实用工具］［终端］运行命令 sudo discoveryutil udnsflushcaches
OS X 10.9: 在［应用程序］［实用工具］［终端］运行命令 dscacheutil -flushcache; sudo killall -HUP mDNSResponder
OS X 10.7 ~ 10.8: 在［应用程序］［实用工具］［终端］运行命令 sudo killall -HUP mDNSResponder
Linux: 在［终端］运行命令 /etc/rc.d/init.d/nscd restart
Android、iOS: 重新启动设备
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