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YouTube、Google+、Facebook、Twitter、维基百科最全hosts

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hosts

不论是第一次接触翻q1ang的人，还是精通了无数翻q1ang技巧的人，都不可避免地了解到hosts。

修改hosts是最成功、最有效，也是最为跨平台的方法。它简单高效，并且随时可修改，通过绕过 DNS 直接访问 IP 的方式，可以让翻q1ang变得十分容易，不会像客户端软件那样需要不停地切换国内国外网络，大大简化了操作步骤。

这篇文章提供YouTube、Google+、Facebook、Twitter、App Store、维基百科等最全hosts，可以自定义选择，并且随时更新。同时附有hosts修改教程。

了解：怎样修改Hosts

hosts修改非常方便。你可以随时修改，即使你删除了 hosts 文件，也无大碍。

Windows

打开资源管理器定位到C:\windows\system32\drivers\etc\ 找到hosts文件，获得读写权限，用记事本打开并修改。

Mac OS X

右键点击Dock上的Finder，选择［前往文件夹］，输入/etc回车，找到hosts文件，拖到桌面，在桌面修改完成，删掉/etc里面的hosts（需要密码鉴定），然后把桌面的hosts拖回去（需要鉴定）。

在Mac下修改可能需要您的管理员权限批准。

_private_etc

Linux 例如 Ubuntu

定位到/etc，取得hosts读写权限，然后修改保存。

iOS

已经越狱，用iFile（在Cydia提供）定位到/etc，用文本编辑器打开修改，注意权限和所有者保持与修改之前一致，重新启动。

Android

用RE管理器或者其他有ROOT权限的文件浏览器，定位到/etc，注意权限（rw-r-r）和所有者保持与修改之前一致，重新启动。

YouTube、Google+、Facebook、Twitter、维基百科最全hosts

提供IPv4 版本的 YouTube、Google+、Facebook、Twitter、维基百科最全hosts选择和下载。

点击这里，或下面的按钮，可以任意采摘品尝。


用于 IPv6 或教育网的 hosts

提供IPv6 版本的 YouTube、Google+、Facebook、Twitter、维基百科最全hosts选择和下载。

教育网基本都提供了 IPv6 网络支持，速度快且稳定免流量，并且大多数高校的校园网 IPv6 连接速度非常快，您可能会体验到近十倍于普通 IPv4 连接的上行下行速度。

目前 IPv6 的形式访问 Google 服务是最稳定的，如果您身在教育网或者兼容 IPv6 的网络环境，此配置为最佳选择。

点击这里，或下面的按钮，可以任意采摘品尝。


特别提醒

即使您修改了hosts，也有可能无法访问，需要注意以下问题。

某些网站需要HTTPS访问

Youtube偶尔需要，Facebook、Twitter一定需要。

配合 DNS

我们推荐您使用 8.8.8.8 , 8.8.4.4, 168.95.1.1, 114.114.114.114, 2001:470:20::2 、 2001:638:902:1::10 、 2001:4860:4860::8888 、 2001:4860:4860::8844 这些 DNS。

如何刷新 DNS 缓存

在更改了 hosts 后，建议立即刷新 DNS 缓存来应用更改。

Windows: 按下 Windows+R 键，运行 cmd ，在命令提示符运行命令 ipconfig /flushdns

OS X 10.10: 在［应用程序］［实用工具］［终端］运行命令 sudo discoveryutil udnsflushcaches

OS X 10.9: 在［应用程序］［实用工具］［终端］运行命令 dscacheutil -flushcache; sudo killall -HUP mDNSResponder

OS X 10.7 ~ 10.8: 在［应用程序］［实用工具］［终端］运行命令 sudo killall -HUP mDNSResponder

Linux: 在［终端］运行命令 /etc/rc.d/init.d/nscd restart

Android、iOS: 重新启动设备

谢谢支持。

注意，本站提供的所有信息仅供学习交流，您不能利用它商业使用，也不能因此危害国家公共安全利益、传播非法言论，抑或煽动民族不满情绪。您的所有行为必须符合当地法律法规，否则因为您的不合法使用而导致的一切后果本站概不负责。

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  • 风流人

    这个帅气！

  • 学习了，顺便说下，您的博客我们已经收录哦！

  • 试试看，感谢分享。

  • 好久没人发布这些东西。
    现在打开电脑就打开SSH，用Proxy SwitchyShare的自动切换模式……

  • Pingback: | c's blog()

  • hu

    请问为什么维基百科的hosts作用不大？

    • 维基百科服务器在外国，速度比较慢。并且https加密访问会更稳定

  • CC.

    请问这个hosts是24小时全自动无人值守更新的么？ˋ( ° ▽、° )

    • 不是的 是我更新的 不过我很快哦 因为我自己也用

  • 下不了啦。。。快更新下吧。

  • Hurina

    今天打开Google非常非常慢呢。。重新用goagent了，虽然也慢 但是最新hosts几乎打不开啊TAT 要用g+也不行。。。。

  • sacrrie

    非常非常感谢作者，一解燃眉之急

  • 惊现神器，有需自取，科学上网，不解释。

  • 谢谢了.

  • stephen

    pc端可以用，安卓手机就无法用了，何解？

  • brandon

    Facebook还是打不开哦。

  • 楼主能不能帮我加www.cargurus.com这个进去，我用在线自己获得那个，好像不行，这个只是个汽车网站呀，之前一直好好的，是最近这几天才打不开的，真是无语。。。。

  • 设置完以后，FOXMAIL客户端无法收取邮件，跟这个有关系吗？

  • yeluo

    今天突然不能用了，改用最新的hosts也不行，求解？

  • K

    这两天又很难登陆了 求更新

  • 撑你

    youtube 无法播放视频

    • 碧幽暮

      只能进去。。就是不能播放

  • 简直是救星啊！！！！！今天连Gmail都被墙了简直丧尽天良！

  • ling

    14.2 google全挂， 用了 15.0，依然全挂。

  • ling

    换16.1能连上G了，打开很慢，至少能连上了。感谢！

  • huhuhu

    谷歌学术这两天都上不去了。。。

  • kongkong

    拿了留个足迹，随便感谢一直以来的分享

  • 怎么关闭了,呜呜,没得玩了,只有困死了,呜呜......希望早点恢复.

  • 油条

    非常感谢

  • andy

    非常棒！ 很有用的知识，感谢分享。
    但是我有个问题，为什么 youtube.com 可以访问但不能播放视屏？

  • 最新的hosts文件，今天谷歌账户还是无法登陆，谷歌dns，铁通网络，怎么解？！

  • 已收藏

  • brabro

    hosts已经刷不出来了～

  • brabro

    还以为网站被黑了～～

  • hosts文件更新到21.1了，为什么dropbox还是无法同步

  • xjq652

    ipv4的网页刷不出来啊？ipv6的倒是可以

  • mememe

    天哪，hosts那边链接已重置。。。。。。。。

  • 兰雨

    昨天下午发现本网站获取HOSTS页面开始阻止Adblock拦截广告，提示关闭ADBLOCK，晚上就在那个网站上看到，有人写了一个代码，专门对付此网站阻止ADBLOCK的代码。。神速啊。

    • 是的我看到了，所以现在那个代码失效了。

      • 兰雨

        失效没失效？我没测试，不知道。chrome浏览器不允许安装那个代码。
        // ==UserScript==
        // @name Netsh
        // @description 禁止Netsh检测AdBlock
        // @namespace onisuly
        // @include http://serve.netsh.org/pub/ipv4-hosts/
        // @include http://serve.netsh.org/pub/ipv6-hosts/
        // @version 2015.02.05
        // @grant none
        // @run-at document-start
        // ==/UserScript==

        下面的我就不写了。网站加广告也是节约维护成本。能免费拿HOSTS已经很感谢了。

        • 你说得对，网站本身也有开销。
          我已经改了方法了所以这个code失效了。

          • 兰雨

            你们加油。我去试了下真的失效了。他那个代码是3号写的。莫非本站3号就开始屏蔽广告插件了？我这边4号下午才开始屏蔽ADB。我每天都来这，昨天上午正常，4号下午才开始白板。并且刚开始提示关闭ADB浏览时，不用理会，仍可以正常。再过段时间就必须关闭ADB了。

          • 兰雨

            “Script has been deleted”对方网站已经下架此插件！刚才去看看。chrome现在联网状态下阻止添加此插件，离线状态可以添加，但一联网就自动断开此脚本。下午还可以联网用呢。

          • 可能是别人觉得跟我计较来计较去比较无聊吧

          • 兰雨

            老大，，这边现在可以使用ADB了，下午还提示不让用呢。反馈完毕

          • 什么意思

          • 兰雨

            就是说访问本站HOSTS页面，提示关闭AdBlock.不关闭就是白板不让访问。下午来逛逛还让关闭呢。现在不关闭也可以访问。哦K 说完了。

          • 那我就不知道是怎么回事了，我啥也没碰

          • 蓝雨

            老大，，我来反应一下。偶尔来这里免费拿HOSTS，也得做点贡献反应点情况。本站阻止AdBlock,却不阻止Ghostery。你们加油啊。Ghostery可以避开广告拿走HOSTS。反应完毕。

    • 奇怪了，居然来就是登录的，什么黑科技？还是qq号。
      话说愿意的你加入白名单不用那代码就是，我是加白名单，也没看到什么广告啊

  • sss

    google now 无法连接上，在这个hosts下挂vpn也无连上。。

    • 如果要使用 vpn，就不应该使用 hosts 。

  • 博主你的网站被q1ang了你造不造

    • 其实没有好不好 只是访问那个 hosts 页面会被中断5分钟

  • kai

    推特和脸书的为什么不能下？

  • kai

    感谢大大分享~~么么哒~~爱死博主了！

  • 为何关闭了？

    • kai

      没关闭啊

      • benL

        国内有部分地区确实上不去了

  • 关了阿呆喵 也提示关闭adb...

    • 兰雨

      这边不提示关闭ADB了。现在。下午让关闭。

  • kai

    passcode 和validate要怎么用啊？

  • Aivier

    非常抱歉~我帮人下载到twitter的了，而且广告一次都没展示出来←_←,Line xx7

    • netsh

      :D

  • SCaffrey

    你好netsh，chrome默认安装什么都没配置可是就被检测成ADB了……建议在页面上加一个如何关闭ADB……表示chrome安装后什么都没干……

    • netsh

      对于误判我们表示很抱歉但别无选择。

      • SCaffrey

        233我只不过是提个建议你可以引导用户关闭ADB

    • xiaoxiao

      啊我也是chrome默认被检测ADB 可是如何关闭啊 扩展程序里找不到= =

      • SCaffrey

        我的解决是在隐身窗口开页面就好了……

  • jy17789

    chrome隐身模式也没用。啥都没装，IE，貌似也没用了，谁能告诉我，还有那个浏览器能用。因为这两个浏览器，本身就没屏蔽，也没装ADB之类的插件，但是依然打不开。

    • netsh

      请您手动确认 hosts 里是否包含广告屏蔽的条目

    • 蓝雨

      ，，备份你的HOSTS ，然后清空HOSTS。。再来本站。肯定行。完成后再恢复HOSTS

  • nexusdyna

    ADB类似的都关掉了，怎么还是提示关闭adb。应该怎么处理啊？

    • netsh

      请您手动确认 hosts 里是否包含广告屏蔽的条目。

    • 蓝雨

      备份你的HOSTS ，然后清空HOSTS。。再来本站。肯定行。完成后再恢复HOSTS

  • 石头

    网站运营有成本可以理解，站长完全可以搞成捐助形式的，愿意来这拿现成ip的应该大多数会慷慨解囊分担运营成本，目前这种形式，关闭adblock以及所有去广告软件都没用，hosts里是别的软件自动添加的去广告屏蔽，又不是针对本站，怎么可以让用户进行去除那些本身屏蔽的内容？用这种简单粗暴的方式实在不敢恭维！

    • netsh

      我们很抱歉但别无他法。

  • Long Hu

    提示关闭ADB，怎么办呀，求管理员帮忙看一下，还有hosts里那些是广告屏幕的呀？求救。。谢谢。。。

  • 蓝雨

    支持老大...微软的Remote IE可以上网。大家有多少知道的？我刚才试了下还可以。大家可以备用一下。

    • netsh

      是可以，但是很迟钝。不算是个好方法。

      • 蓝雨

        啊？为什么好多人都反映迟钝，卡。负荷重。等。我这边环境很好非常迅速。表示很好用。。。。顺便说一下，老大，我刚才想加密访问本站呢，就给加个https://www.netsh.org。结果进去无语了。。。是个别的H网站。不是你们的了。

        • netsh

          是的，有两台服务器， www 那一台在共享主机上，https 那个不管我的事了。

  • 为什么没有 google的hosts了？

    • netsh

      如果Google未显示在可选的列表中，说明已针对特定用户屏蔽。此时建议选用其他方案。

      • 那还有深其他方案呢？

      • 那还有什么其他方案呢？

        • netsh

          无法在此提供更多信息。

          • disqus_Ba7gZshKrS

            那你能发到我邮箱去吗？谢谢

          • netsh

            很抱歉，所有的信息都已在网页上提供。

  • disqus_bfIHDh724r

    这玩意越做越不给力。google没了，youtube也上不了，每次勾选项还要点3~4个勾，来来回回点了十来二十次。这是什么体验- -不如把网站关了。

    • netsh

      我们很抱歉但是：
      1、Google 服务从未停止提供
      2、YouTube 从未能通过此方法访问视频
      3、多次勾选的目的是一种保护性策略，考虑到牺牲的体验我们会进行修改。

      谢谢关注！

    • 王鹏 廖

      你这种没做什么贡献，没给管理员提供IP，没有给大家提供方便，每次过来都要看到你这张里BB，来来回回不知道多少次，这是什么人啊，不如去死算了。

      真不知道一个伸手党TMD哪里来的那么大的优越感。

    • Criss

      永远只会做伸手党，给你用你还在这里ＢＢ，有本事自己去找啊～

  • AtomMi

    请问管理员，Ipv4的NYSE:TWTR部分的hosts，用已知信息解码出来我还是看不懂。不知道如何操作。可否帮忙指导一下？用非公开的方式，邮箱之类的

    • AtomMi

      按最可能的方式打开是 sorry error

      • netsh

        我们很抱歉但是此时无法提供更多信息。

  • Demo

    你好，我想问下，为什么我的google图片搜索，只显示两行图片，其他都显示不了。

    更换浏览器也不行。查看chrome的JavaScript控制台，显示Failed to load resource。

    PS:已翻Q的条件下

    • netsh

      是否使用了此处提供的 hosts？
      尝试使用 google.co.nz 、 google.co.uk 来搜索试试。

  • 促进网络畅通，此事功劳不小。

  • nono

    能不能做一个脚本之类的东西, 或者是exe文件, 今天突然发现网站临时不能访问, 不知道什么原因

    • netsh

      不能，仅限于 web 网页获取。

  • 天王盖地虎

    前段时间一直访问不了，该是被牆了吗？偶然试试看，发现又可以访问。这种失而复得的感觉真好。

    • netsh

      请检查新的 URL。之前的被关键字屏蔽

  • 金闪闪

    IPv4点击获取FWB，显示I had rather not to say. 什么情况

    • netsh

      请按下全部选中

  • hourglass

    我感觉在安卓设备上使用不太方便,,选好hosts内容后,给出的是全部选中的命令,我用的是谷歌浏览器,即使全选了也不会弹出复制命令,,因此只有借助电脑修改.如果我用txt文本编辑后传到手机,又会存在换行指令的识别问题,目前用es浏览器可以改.....我想问,为什么不把全部选中换成全部复制的命令,,,,,,呃,有点啰嗦了

    • netsh

      请在电脑上使用。

      首先，出于安全考虑，大多数的浏览器禁止复制内容到剪贴板。其次，我们选择 Windows 形式的换行符，是为了满足大多数人的情形。

      • hourglass

        明白了,,,,但是在手机上使用也不会有什么问题吧,,只是要动动手而已,,,,最后,还是感谢分享

  • Kath

    这个方法比VPN快。不限速。外网是能打开了都。可惜YouTube能打开看不了视频。显示错误。

  • 白露天使之翼

    使用小米2S最近几个月修改了hosts都无法正常使用，浏览器无法访问google，但是直接复制host里面的IP可以直接访问

    • netsh

      如果您不清楚 Unix/Linux 和 Windows 文本格式上的不同，建议您不再使用此方法。

  • 蓝雨

    过来看看老大，，几天没来了。。最近版本发现google里面有几个国内的ip。比如256，360的网站等。是正常添加的，还是无意中带进去的呀。。

    • netsh

      在哪？我没有添加 360 的任何网站。

  • 伸手党党魁

    模糊页面点右键选审查元素，点放大镜然后点屏幕，会定位到div id="body-mask"这行，右键delete code，再点放大镜点屏幕，定位到div id="content-con" class="blur"这样，点一下删掉blur一词。对于误判伸手党表示很抱歉但别无选择。

    • netsh

      没有用，因为页面上的所有表单也被一并移除了。

  • 蓝雨

    哦哦，，11号的。。说清楚一点，我是无意中看到ip后面有国内的网站了265.com（是合作，还是无意中出错添加的，或者是正常的事）然后我就打开www.265.com就去的是360的搜索网站。。。刚刚又去看看，这次不是360的了，，是个网站导航，，，奇怪，，那天为什么就去了360搜索网站？？？？所以昨天我就马虎说了有360

    • netsh

      添加 265 是因为 265 是 Google谷歌 旗下的网站，仅此而已。

  • Guo Jack

    这个是最新的啊，3Q，我关注你啦，去试试看

  • Pingback: 修改hosts文件科学上网 | 霖博客()

  • 某宝上要用钱买的HOST

    • netsh

      哦？

  • Hugh Song

    我想问下，我把能选的的都选上啦，和只选一个，有什么区别呢？选哪几个比较好呢？被墙的外国网站我想都能上！初次使用，希望给点实质性的建议！谢谢！

    • netsh

      请配合注释部分自行作出决定。您需要什么我想只有您自己了解。

  • Tomb

    按照教程上改了之后还是无法访问，dns缓存刷新了，chrome也设置好了，仍旧不行，我们是校园网和天翼飞young二选一的，我用的是天翼，只支持ipv4。

    • netsh

      根据这样的描述仍然无法判断问题的所在，排除操作错误的话，有可能是所处网络环境太差。此时，建议您试着直接通过 HTTPS 访问所用到的 IP，看看是什么的问题。

  • 小甘

    很不错，支持！！

  • oneyuan

    centos的ipv6dns更改后会自动变为ipv4的dns怎么办？

  • Lichaoyang

    我用的OS X最新的系统按照教程修改完了以后，可以上google YouTube 了，但是YouTube的视频加载不出来 是什么原因呢？我们的校园网是用Dr.com登陆的。

  • SCaffrey

    netsh，用hosts后除了Google其他都能打开是怎么回事？
    还是谢谢

  • 路人路过

    NASDAQ:FB似乎阵亡（捂脸

  • Brain

    Google还是不行，唉

  • Pingback: 谷歌可用hosts分享 | 屌丝张的撸道馆屌丝张的撸道馆()

  • ddd

    地址栏输入 chrome://net-internals/#hsts

    在Add domain 下的domain方框中添加 google.com

    然后把下面两项打上勾√
    Include subdomains for STS:
    Include subdomains for PKP:
    最后点击Add，重新访问www.google.com就行了

    • 刘建明

      thanks，真的搞定了维基，这下不用代理了

    • hobilo

      thanx，同样的方法登上了wiki

  • mock

    mac系统下 10.10.3 现在能打开Google和YouTube 就是打不开Facebook

  • CatandFish

    不太会设置chrome，总是说DNS错误。但我在microsoft edeg上倒是访问成功了。奇怪。

  • xxx

    在安卓上，网页和其他google应用能上google，就play商店应用不能上是什么梗（不过网页的play商店能上）？老是让我检查网络

    • netsh

      本来就是这样

  • Pingback: 通过更改host访问部分墙外网站()

  • 姜苏桐

    已使用https限定，可以打开google，但是不能打开twitter,facebook和youtube。请问是怎么回事呢？

    • netsh

      不会吧。

  • jtj

    能不能加入instagram的hosts呢？

  • panda

    不能打开facebook

  • dayuii

    edge并没有过滤广告的扩展为什么访问时还是提示关闭阿德block？

  • 路人路过

    58主分支G部分已经喜闻乐见，换58a后正常

  • 路人路过

    我建议大家试试这个代理，永久使用，不用续费：5B5L.com/Proxy，再也不用去改hosts了，不稳定呀楼主。

  • 路人路过

    我建议大家试试这个代理，永久使用，不用续费：5B5L.com/Proxy

  • ZY

    最近是否有更新? google又访问不了了.

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